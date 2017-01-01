Прикордонники вилучили на польському кордоні 17 тисяч пачок цигарок

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Частина контрабандних цигарок

Контрабанда була захована між днищем та підлогою автомобіля

Партію сигарет, приховану у конструктивних особливостях автомобіля, виявили сьогодні вночі прикордонники Львівського загону на пункті пропуску «Рава-Руська-авто», що на кордоні з Польщею. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

За кермом автомобіля «Фольксваген» литовської реєстрації, в якому були приховані сигарети, перебував українець. Щоб дістати сигарети, прикордонникам спільно з працівниками фіскальної служби довелося зняти підлогове покриття, демонтувати задні пасажирські сидіння та металевої пластини.

«Всього між днищем та підлогою салону виявлено 17 тисяч пачок сигарет на суму понад 40 тисяч гривень. Сума вилученого авто буде встановлена додатково. Конфіскат передано до ДФС», - повідомили прикордонники.

Варто додати, що в суботу у цьому пункті пропуску було виявлено ще у двох авто майже 500 пачок сигарет. Вони були приховані в паливному баку та в запасному колесі автівок «КІА» та «Рено». Одну з іномарок також вилучено.

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