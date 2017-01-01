Українським банкам заборонили обслуговувати російські сайти, які потрапили під санкції

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Винятки стосуються переказів коштів за операціями, які здійснюються для збільшення статутного капіталу банків України

Нацбанк України затвердив порядок виконання банками рішення РНБО про застосування санкцій щодо російських соцмереж, сайтів та IT-продуктів.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Згідно з постановою №46, з 3 червня банкам заборонено виконувати розрахункові документи клієнтів, зазначених в санкційних списках, які є ініціаторами переказу і до яких застосовані санкції щодо призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.



Крім того, забороняється ініціювати переказ коштів на рахунки осіб, зазначених у санкційних списках або на власні рахунки банку, відкриті в організаціях, до яких застосовані такі санкції.



Винятки стосуються переказів коштів за операціями, які здійснюються для збільшення статутного капіталу банків України.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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