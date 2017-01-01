Затримання Насірова: У Держфіскальній службі розповіли свою версію подій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перед затриманням голови ДФС Романа Насірова в його кабінеті було проведено обшук і вилучено документи

Перед затриманням голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, в четвер, 2 березня, близько 15:00 до його приймальні зателефонувала слідча Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і повідомила, що в понеділок, 6 березня, на 11:00 Романа Насірова чекають у НАБУ для дачі свідчень.

Про це розповіли джерела РБК-Україна у ДФС.

Як повідомив співрозмовник агентства, коли слідчу попросили надіслати на ім'я Насірова офіційну повістку, вона поклала трубку, а офіційний документ так і не був отриманий керівником ДФС.

Ввечері після 18.00, в кабінеті голови ДФС працівниками НАБУ і Спеціальної антикорупційної прокуратури було проведено обшук, у результаті якого вилучено деякі документи.

Нагадаємо, співробітники НАБУ і САП вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у вчиненні кримінального правопорушення.

Лікарі діагностували інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якому вручили підозру.

Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.



