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    Сьогодні монтажники мають розпочати ремонт Авдіївської ЛЕП

    • Сьогодні, 07:57
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    Монтажник під час ремонту ліній електропередач
    Фото з архіву
    Монтажник під час ремонту ліній електропередач

    Режим припинення вогню підтвердила російська сторона в СЦКК

    Сьогодні зранку українські ремонті бригади у супроводі службовців ДСНС вийдуть на місце пориву ліній електропередач біля Авдіївки. Російська сторона у спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін надала Україні письмову гарантію щодо «режиму тиші».

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    Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    Як повідомляв «Главком», вчора ремонтникам не вдалось полагодити ЛЕП, оскільки російсько-окупаційні війська обстріляли українського монтажника під час ремонту. На жастя, чоловік не постраждав.

    В суботу ввечері бойовики знову розпочали штурм біля Авдіївської промзони. У період з 31 січня по четверте лютого з міста виїхало 248 місцевих жителів. Серед них 118 дітей та 130 дорослих.

    За п`ять днів понад 7 тисяч 500 боєприпасів було випущено по Авдіївці з важкого озброєння. Три доби, переважно вночі, велися обстріли жилих масивів, загалом 345 тонн боєприпасів, а це 8 заповнених вагонів, було випущено по позиціях сил АТО та мирним жителям Авдіївки. 

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    Павло Жебрівський електроенергія ремонт Авдіївка
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