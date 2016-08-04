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    У «Главкомі» прес-конференція: «Транш МВФ: хто кому дурить голову?»

    • Сьогодні, 12:58
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    Експерт проаналізує, чому ситуація із наданням фінансової допомоги від МВФ непередбачувана

    Сьогодні, 31 січня, о 13:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Транш МВФ: хто кому дурить голову?»

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    Запрошені гості:

    Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, який проаналізує, чому ситуація із наданням фінансової допомоги від МВФ непередбачувана, чому заяви топ-менеджерів країни та фонду розходяться з реальними справами – під час Давосу було досягнено домовленостей, але в робочому графіку МВФ на найближчий час українського питання немає, чи впорається економіка Україна без своєчасного надходження кредиту.

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут:

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