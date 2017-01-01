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    В Єгипті планують до літа ввести систему електронних віз для туристів

    • Сьогодні, 07:09
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    Єгипетська віза
    Єгипетська віза

    Копію візи туристам зможуть відіслати по електронній пошті

    В Єгипті вже до літа 2017 рік мають намір впровадити електронну систему отримання в'їзних віз. Сама система, впровадження якої схвалив уряд Єгипту, буде готова в травні, повідомляє «ТАСС».

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    «Це дозволить значно зняти навантаження з сил безпеки, а також полегшить отримання права на в'їзд у країну самим туристам. Туристам досить заповнити в електронному вигляді форму для отримання візи, а після схвалення владою копія права на в'їзд буде спрямована їм по електронній пошті», - оголосив міністр комунікацій та інформаційних технологій Єгипту Ясер аль-Каді.

    Він зазначив, що в'їжджачі в Єгипет туристи купують візу на кордоні, проте це завжди пов'язано з великими чергами і зайвим нервуванням для  іноземців, які приїхали відпочити.

    Як повідомляв «Главком», 24 лютого в Єгипеті заявили, що майже у 2,5 разу збільшується вартість в'їзних віз із 1 березня. Ціна візи підвищується з 25 до 60 дол, а багаторазова віза коштуватиме 70 доларів

    Згодом у Мінтуризмі Єгипту перенесли збільшення вартость в'їздної візи на перше липня.

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