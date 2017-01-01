В Євросоюзі буде не менше 30 держав – Юнкер

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Жан-Клод Юнкер

Після рішення Великої Британії піти у Євросоюзі налічується 27 країн

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що в стратегічній перспективі Євросоюз буде розширюватися і об'єднає в собі більше 30 держав. Таку кількість країн він очікує побачити протягом найближчих 60 років, повідомив глава Єврокомісії до 60-річчя ЄС в інтерв'ю журналу Bild.

Після рішення Британії залишити ЄС у Євросоюзі налічується 27 країн.

Раніше Юнкер зазначав, що вихід Британії та проблеми, які виникли у неї у зв'язку з виходом, спонукає інші країни залишитися в союзі.

Раніше Financial Times повідомляв, що Юнкер пропонує країнам ЄС рухатися до тіснішої інтеграції з різною швидкістю. Готові до тіснішої співпраці можуть почати інтеграцію вже зараз, а інші можуть відкласти зближення з союзниками.

Нещодавно також стало відомо, що Юнкер скептично оцінив перспективи розширення ЄС. Голова Єврокомісії пояснив, що жодна з країн-кандидатів не відповідає критеріям для вступу.

Юнкер також представив п’ять сценаріїв майбутнього ЄС. Їх буде передано главам держав та урядів ЄС під час проведення саміту в Римі з нагоди відзначення 60-річниці Римського договору. Після цього вони мають вирішити, яким саме має бути майбутнє ЄС, і перші консультації з цього приводу відбудуться у грудні на саміті ЄС.

Джерело: zn,ua