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    Сербія заявила про закупівлю російського озброєння

    • Сьогодні, 01:29
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    МІГ-29
    МІГ-29

    Белград придбає винищувачі, бронетранспортери і танки

    Глава Міноборони Сербії після візиту до Москви повідомив про закупівлю партії винищувачів МІГ-29, а також про намір закупити десятки російських танків і БТР. Про це повідомляє DW.

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    Міністр оборони Сербії Зоран Джорджевіч заявив у неділю, що Белград незабаром отримає партію російських військових літаків. За його словами, шість винищувачів МІГ-29 «найближчим часом» прибудуть в країну з Росії, яка також направить своїх експертів для модернізації військово-повітряного флоту Сербії.

    «Винищувачі МіГ-29 будуть оснащені сучасною зброєю, радарами, оптичними та комунікаційними системами», - заявив глава сербського Міноборони. Крім того серби мають намір закупити 30 російських танків і стільки ж бронетранспортерів, а також ведуть переговори про закупівлю ще восьми літаків МіГ-29 і систем протиповітряної оборони.

    Тим часом сусідня з Сербією Чорногорія завершує процедури вступу в НАТО, а член альянсу Хорватія в 2016 році заявила про намір придбати 16 американських реактивних систем залпового вогню і оперативно-тактичні ракети для пускових установок з дальністю стрільби до 300 км.

    Як повідомляв «Главком»,  в Німеччину для потреб НАТО доставили майже 100 гелікоптерів США. Частину техніки направлять на бази НАТО в Литві, Польщі та Румунії

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    Росія зброя Сербія
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