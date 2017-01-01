В ОБСЄ заявили, що вже побачили на окупованому Донбасі російських військових

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Олександр Хуг

Хуг зазначив, що моніторингова місія не уповноважена визначати сторони конфлікту

Перший заступник глави СММ ОБСЄ Олександр Хуг не заперечує, що зустрічав на тимчасово окупованих територіях Донбасу осіб, що є військовослужбовцями Російської федерації.

«Ми не робимо висновки. Ми лише звітуємо про те, що наші спостерігачі бачили або чули. Дійсно, у наших звітах ви можете прочитати про деякі випадки, коли ми зафіксували людей, які носили російську символіку. А також наші спостерігачі, включно зі мною, зустрічалися з людьми, які стверджують, що вони є членами підрозділів Російської Федерації. Підкреслюю, що саме ці люди стверджували, що вони є частиною цих підрозділів», - сказав Хуг.

Він також зазначив, що ЗМІ роблять висновки на основі звітів СММ ОБСЄ, проте СММ не уповноважена визначати сторони конфлікту.

Відповідаючи на заяву Спільного центру з контролю і координації припинення вогню на Донбасі про належність російських спостерігачів СММ до спецслужб ГРУ або ФСБ РФ, Хуг зазначив, що порушення Кодексу місії веде до того, що «голова місії може застосувати серйозні заходи. І навіть немає значення, чи це громадянин Росії, Німеччини, Швейцарії або України. Для нас всі є співробітниками місії».