ОБСЄ на Луганщині зафіксувала рух понад 70 вантажівок бойовиків
- Сьогодні, 12:47
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Як виявилося, рух вантажівок спостерігачі ОБСЄ побачили ще 31 січня
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала пересування бойовиків терористичної організації «ЛНР» на вантажівках в декількох окупованих населених пунктах.
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
31 січня неподалік підконтрольного «ЛНР» села Комісарівка (
Також спостерігачі зафіксували автоколону з 11 вантажівок військового типу, які рухалися на північний схід неподалік підконтрольного так званій ЛНР смт Біле (
«Пізніше спостерігачі зафіксували ту саму автоколону, яка прямувала на південний схід неподалік підконтрольного «ЛНР» с. Весела Тарасівка (