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    ОБСЄ на Луганщині зафіксувала рух понад 70 вантажівок бойовиків

    • Сьогодні, 12:47
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    Як виявилося, рух вантажівок спостерігачі ОБСЄ побачили ще 31 січня

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала пересування бойовиків терористичної організації «ЛНР» на вантажівках в декількох окупованих населених пунктах.

    Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

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    31 січня неподалік підконтрольного «ЛНР» села Комісарівка (18 км на південний схід від Луганська) спостерігачі зафіксували 47 тентованих вантажівок військового типу, що прямували на південь автошляхом M04 у супроводі членів «ЛНР».

    Також спостерігачі зафіксували автоколону з 11 вантажівок військового типу, які рухалися на північний схід неподалік підконтрольного так званій ЛНР смт Біле (22 км на південний захід від Луганська).

    «Пізніше спостерігачі зафіксували ту саму автоколону, яка прямувала на південний схід неподалік підконтрольного «ЛНР» с. Весела Тарасівка (17 км на захід від Луганська). У другій половині дня 31 січня СММ бачила автоколону з 16 тентованих транспортних вантажівок військового типу, що рухалися на південь у Луганську», - йдеться у звіті.

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