ОБСЄ на Луганщині зафіксувала рух понад 70 вантажівок бойовиків

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Як виявилося, рух вантажівок спостерігачі ОБСЄ побачили ще 31 січня

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала пересування бойовиків терористичної організації «ЛНР» на вантажівках в декількох окупованих населених пунктах.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

31 січня неподалік підконтрольного «ЛНР» села Комісарівка ( 18 км на південний схід від Луганська) спостерігачі зафіксували 47 тентованих вантажівок військового типу, що прямували на південь автошляхом M04 у супроводі членів «ЛНР».

Також спостерігачі зафіксували автоколону з 11 вантажівок військового типу, які рухалися на північний схід неподалік підконтрольного так званій ЛНР смт Біле ( 22 км на південний захід від Луганська).