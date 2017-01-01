ОБСЄ зафіксувала на Донеччині понад 3 тисячі вибухів

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Спостерігач ОБСЄ

В ОБСЄ стверджують, що ситуація уздовж лінії зіткнення залишається нестабільною

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 3 тисячі 300 вибухів, у Луганській – більше 560. Більшість порушень режиму тиші були зафіксовані в районі Донецького аеропорту та Авдіївки – Ясинуватій. Про це повідомляється у звіті місії, оприлюдненій четвертого лютого.

За інформацією СММ ОБСЄ, ситуація уздовж лінії зіткнення залишалася нестабільною. При цьому в Донецькій області кількість порушень режиму тиші скоротилася, порівняно з попередніми даними.

На Луганщині місія зафіксувала близько 400 вибухів в районі населеного пункту Кадіївка, контрольованого бойовиками «ЛНР». Перебуваючи поблизу Попасної, яка контролюється українською стороною, спостерігачі зафіксували 21 вибух, йдеться у звіті.

Близько 800 вибухів невизначеного походженн зафіксовано місією під час перебування в центрі Донецька, а також 315 вибухів поблизу Донецької фільтрувальної станції.

Як повідомляв «Главком», у п’ятницю ввечері бойовики знову розпочали штурм біля Авдіївської промзони. У період з 31 січня по четверте лютого з міста виїхало 248 місцевих жителів. Серед них 118 дітей та 130 дорослих.

За п`ять днів понад 7 тисяч 500 боєприпасів було випущено по Авдіївці з важкого озброєння. Три доби, переважно вночі, велися обстріли жилих масивів, загалом 345 тонн боєприпасів, а це 8 заповнених вагонів, було випущено по позиціях сил АТО та мирним жителям Авдіївки.