Суд заарештував на два місяці замовника викрадення Гончаренка

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Олександр Кушнарьов, замовник викрадення Олексія Гончаренка

Олександру Кушнарьову інкримінують вчинення чотирьох злочинів

Підозрюваному в організації викрадення нардепа Олексія Гончаренка і розпалюванні національної ворожнечі депутату Лиманської райради Олександру Кушнарьову обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою протягом двох місяців без права виходу під заставу. Таке рішення ухвалив Приморський суд Одеси, передає «Думская».

В ході судового засідання сторона захисту неодноразово заявляла про невинність Кушнарьова, мовляв, ніякого викрадення не планувалося. У той же час прокурор зазначив, що слідство має достатньо доказів провини підозрюваного.

Цікаво, що при цьому адвокат Кушнарьова уточнював мотиви підзахисного: «Там ніякого зв'язку з політичною і громадською діяльністю нардепа немає, а є виключно ставлення Кушнарьова до людини, який глумився над тілом його сина».

Раніше депутат Кушнарьов в залі суду заявив, що не володіє державною мовою і зажадав перекладача.

Йому інкримінують вчинення чотирьох злочинів, а саме: підготовка до викрадення людини за попередньою змовою групою осіб (ст. 14 і ч. 2 ст.146 КК); замах на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень народному депутату України в зв'язку з його громадською діяльністю (ч.2 ст. 15 і ч.3 ст.346); виготовлення матеріалів із закликами до вчинення агресивної війни (ст. 436); дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі (ч.1 ст. 161).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що невідомі викрали народного депутата від Блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка. За фактом викрадення Гончаренка було відкрито кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі». Пізніше з'ясувалося, що СБУ інсценувало викрадення нардепа з метою впіймати злочинців.

Слідчі оголосили трьом затриманим підозри у скоєні злочинів, обвинувачуючи в умисному заподіянні народному депутату тяжких тілесних ушкоджень, а також в умисних діях, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

Замовником викрадення Гончаренка у прокуратурі вважають голову депутатської фракції «Опозиційний блок» Лиманської райради Одеської області Олександра Кушнарьова, син якого загинув 2 травня 2014 року під час пожежі в Будинку профспілок в Одесі. Другим підозрюваним у злочині є колишній військовослужбовець.

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