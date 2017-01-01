  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Перу автобус впав у прірву: щонайменше 15 загиблих

    • Сьогодні, 04:21
    • Розсилка

    Пошуково-рятувальні роботи ускладнює погана видимість і дощ

    У Перу в результаті падіння автобуса з обриву загинуло щонайменше 15 осіб. Про це повідомляє The New Indian Express.

    Читайте також

    Відомо, що аварія сталася в центральній частині Перу під час сильного дощу. Всього в автобусі перебували 22 особи. Кількість жертв може збільшитися.

    Дощ і погана видимість ускладнюють пошуково-рятувальні роботи.

    За даними поліції, в Перу в 2016 році відбулося 3 тисячі 876 ДТП, в результаті загинуло 493 людини.

    «Главком» повідомляв, що на півночі Гаїті щонайменше 34 людини загинули і 17 отримали поранення після того, як автобус врізався в групу людей. Після ДТП водій автобуса намагався втекти з місця аварії. Свідки трагедії поставились до цього вороже, «що викликало подальші смертельні випадки і травми».

    Читайте також
    надзвичайні ситуації аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ