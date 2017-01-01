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    В посольстві США прокоментували відставку Гонтаревої

    • Сьогодні, 14:58
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    Валерія Гонтарева
    Валерія Гонтарева

    Важливо призначити главою НБУ незалежного професіонала, наголосили в американському посольстві

    Посольство США в Україні подякувало Валерії Гонтаревій за роботу на посаді глави Нацбанку і наголосило на важливості призначення незалежного професіонала, який би продовжив реформи в НБУ.

    Про це Посольство США в Україні повідомило у своєму Twitter.

    «Подяка голові НБУ Валерії Гонтаревій. Ваші цілісність, бачення та справжня сила волі змінили банківську систему України», - йдеться у повідомленні.

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    У посольстві також зазначили, що тепер важливо призначити незалежного професіонала, аби він міг рухати вперед реформи в НБУ.

    Як повідомлялося, сьогодні Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи – 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.

    Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.

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    дипломатія США Валерія Гонтарева відставка посольство
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