В посольстві США прокоментували відставку Гонтаревої

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Валерія Гонтарева

Важливо призначити главою НБУ незалежного професіонала, наголосили в американському посольстві

Посольство США в Україні подякувало Валерії Гонтаревій за роботу на посаді глави Нацбанку і наголосило на важливості призначення незалежного професіонала, який би продовжив реформи в НБУ.

Про це Посольство США в Україні повідомило у своєму Twitter.

«Подяка голові НБУ Валерії Гонтаревій. Ваші цілісність, бачення та справжня сила волі змінили банківську систему України», - йдеться у повідомленні.

У посольстві також зазначили, що тепер важливо призначити незалежного професіонала, аби він міг рухати вперед реформи в НБУ.

Подяка голові НБУ Валерії Гонтаревій. Ваші цілісність, бачення та справжня сила волі змінили банківську систему України. pic.twitter.com/lb3vHEOkgs — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 10 апреля 2017 г.

Тепер важливо призначити незалежного професіонала, аби він міг рухати вперед реформи в НБУ. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 10 апреля 2017 г.

Як повідомлялося, сьогодні Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи – 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.

Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.

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