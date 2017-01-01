В посольстві США прокоментували відставку Гонтаревої
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Важливо призначити главою НБУ незалежного професіонала, наголосили в американському посольстві
Посольство США в Україні подякувало Валерії Гонтаревій за роботу на посаді глави Нацбанку і наголосило на важливості призначення незалежного професіонала, який би продовжив реформи в НБУ.
Про це Посольство США в Україні повідомило у своєму Twitter.
«Подяка голові НБУ Валерії Гонтаревій. Ваші цілісність, бачення та справжня сила волі змінили банківську систему України», - йдеться у повідомленні.
У посольстві також зазначили, що тепер важливо призначити незалежного професіонала, аби він міг рухати вперед реформи в НБУ.
Подяка голові НБУ Валерії Гонтаревій. Ваші цілісність, бачення та справжня сила волі змінили банківську систему України. pic.twitter.com/lb3vHEOkgs— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 10 апреля 2017 г.
Тепер важливо призначити незалежного професіонала, аби він міг рухати вперед реформи в НБУ.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 10 апреля 2017 г.
Як повідомлялося, сьогодні Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи – 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.
Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.
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