В Санкт-Петербурзі росіяни виступили проти церкви Кирила

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Протестувальники

Росіяни виступила проти передачі церкви РПЦ

Більше тисячі росіян зібралися сьогодні на акцію протесту проти передачі Ісаакіївського собору в Санкт-Петербурзі Російській православній церкви. Учасники акції вишикувалися в кільце навколо будівлі, вставши до нього спинами. Про це повідомляє Gazeta.ru.

«Місцеві жителі, які протестують проти того, щоб РПЦ в черговий раз поповнила свій майновий фонд за рахунок держави, прийшли заявити про свою позицію. Близько першої години дня вони зібралися у Ісаакія. Учасники акції встали навколо собору, взявшись за руки. У більшості протестувальників на грудях були пов'язані сині стрічки», - повідомляє видання.

Деякі протестувальники тримали в руках плакати. Їхні імена, а також написані на плакатах гасла переписували співробітники поліції.

Противники передачі собору РПЦ утворили майже три повних кільця навколо церкви, тримаючись за руки і обговорюючи між собою долю храму Ісаакія. Також біля огорожі собору проходив нечисленний пікет «Національно-визвольного руху», представники якого підтримують передачу храму церкві.

Нагадаємо, що в січні цього року губернатор Петербурга Георгій Полтавченко заявив, що питання про передачу Ісаакіївського собору в користування Російській православній церкви вирішено.

«За домовленістю між патріархом і мною собор збереже музейно-просвітницьку функцію», - заявляв російський чиновник..

Противники такого кроку запустили петицію «Не допустимо передачу Ісаакіївського собору і храму Спаса-на-Крові в ведення РПЦ» і мають намір домагатися проведення референдуму з цього питання.

Стоном на сьогодні під петицією було зібрано 92,5 тисячі підписів.