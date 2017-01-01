В СБУ заявили, що не охороняли Вороненкова

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Денис Вороненков Фото з відкритих джерел

Денис Вороненков застрелений в Києві 23 березня біля готелю Premier Palace

Служба безпеки України не забезпечувала охорону колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, убитого в четвер у центрі Києва, заявила спікер СБУ Олена Гітлянська.

«Служба безпеки України не здійснювала охорону Вороненкова», - сказала Гітлянская, коментуючи інформацію, що з'явилася в ЗМІ про те, що нібито співробітники спецслужби забезпечували охорону Вороненкову.

Нагадаємо, Путін відмовився коментувати вбивство Вороненкова у Києві.

Раніше Порошенко прокоментував вбивство Вороненкова. Він назвав це актом державного тероризму Росії.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.

Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Джерело: Інтерфакс-Україна