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    В СБУ заявили, що не охороняли Вороненкова

    • Сьогодні, 14:29
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    <p><em>Денис Вороненков</em></p> <p><em>Фото з відкритих джерел</em></p>

    Денис Вороненков

    Фото з відкритих джерел

    Денис Вороненков застрелений в Києві 23 березня біля готелю Premier Palace

    Служба безпеки України не забезпечувала охорону колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, убитого в четвер у центрі Києва, заявила спікер СБУ Олена Гітлянська.

    «Служба безпеки України не здійснювала охорону Вороненкова», - сказала Гітлянская, коментуючи інформацію, що з'явилася в ЗМІ про те, що нібито співробітники спецслужби забезпечували охорону Вороненкову.

    Нагадаємо, Путін відмовився коментувати вбивство Вороненкова у Києві.

    Раніше Порошенко прокоментував вбивство Вороненкова. Він назвав це актом державного тероризму Росії.

    Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.

    Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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