В соборі святого Юра у Львові розпочалася літургія за Блаженнішим Любомиром Гузаром

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Прощання з колишнім п редстоятелем УГКЦ

Сотні львів’ян прийшли помолитися за Любомира Гузара

В Архикафедральному соборі Святого Юра у Львові, куди вчора ввечері доставили тіло Блаженнішого Любомира Гузара, розпочинається заупокійна божественна літургія.

Пряму трансляцію можна дивитися тут.

Зранку 3 червня у соборі буде відслужено заупокійну архієрейську літургію і тоді розпочнеться скорботна хода вулицями Львова, яка завершиться у храмі архистратига Михаїла монастиря монахів студійського уставу.

За даними УГКЦ, собор Святого Юра буде відкритий цілодобово до суботи.

Віряни йшли до домовини багаторічного предстоятеля Української греко-католицької церкви всю ніч. Люди приїздили з інших міст і областей.

Як відомо, прощання із предстоятелем Української греко-католицької церкви (УГКЦ) єпископом Любомиром Гузаром відбудеться 5 червня об 11:00 у Патріаршому соборі в Києві.

Нагадаємо, в середу ввечері глава УГКЦ (2005–2011 рр.) Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби. У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

В четвер у Львові було оголошено жалобу через смерть Любомира Гузара.

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