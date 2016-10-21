В Україні вперше за чотири роки зросло промвиробництво

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Промислове виробництво в 2016 році зросло на 2,4%

Зростання промислового виробництва в Україні у січні-грудні 2016 року, порівняно з аналогічним періодом 2015 року, становило 2,4% після падіння показника 4 роки поспіль – у 2012 - 2015 роках.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, зокрема у грудні 2016 року порівняно з груднем 2015 року зростання промвиробництва прискорилося до 4,5% з 3,7% до листопада.

Порівняно з попереднім місяцем, листопадом 2016 року, в грудні промвиробництво зросло на 1,9%.

В грудні 2016 року Держстат звітував про зростання ВВП у третьому кварталі на 2%.

Як повідомлялося, Уряд мріє про зростання економіки в 2017-му на 3%.

Крім того, оборот роздрібної торгівлі України зріс на 4% у 2016 році.