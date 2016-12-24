В Україні заборонено показ ще 18 російських фільмів (СПИСОК)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ян Цапник

Держкіно визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на фільми та телесеріали за участю російського актора Яна Цапника

Державне агентство України з питань кіно скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на фільми та телесеріали за участю російського актора Яна Цапніка, внесеного до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

Зазначається, що рішення було прийняте відповідно до статті 15 Закону України «Про кінематографію», пункту 12 Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, наказу Міністерства культури України від 30.12.2016р № 1275 «Про доповнення (оновлення) переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення Служби безпеки України», а також відповідно до листа Служби безпеки України від 5.01.2017р. № 5/1/1-105.

Таким чином, Держкіно скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на такі фільми та телесеріали: