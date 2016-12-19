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    Держкіно заборонило показ російського серіалу, в якому знялася українська телеведуча

    • Вчора, 13:50
    • Розсилка

    В Україні не покажуть чергову російську «мильну оперу»

    Державне агентство з питань кіно заборонило показ російського серіалу «Готель «Елеон». Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держкіно.

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    «Державне агентство України з питань кіно відмовило у державній реєстрації та видачі державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування телесеріалу «Готель «Елеон» - йдеться в ньому.

    Відзначимо, що в цьому серіалі раніше знялася відома українська телеведуча Ольга Фреймут.

    Згідно з повідомленням, рішення було прийнято у зв'язку з тим, що заборона трансляції фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора і їх окремих дій, поширюється на фільми, вироблені або вперше оприлюднені (демонстровані) після 1 січня 2014 року.

     

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