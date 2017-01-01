В Україну прибула делегація НАТО

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У рамках візиту відбудуться двосторонні консультації

До України прибула делегація НАТО. Про це повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк під час брифінгу у вівторок, 24 січня.

«Розпочався візит до України делегації НАТО в рамках реалізації завдань участі України у процесі планування та оцінки сил», – повідомив Гуцуляк.

За його словами, метою візиту є проведення двосторонніх обговорень і консультацій.

«Процес планування та оцінки сил є ефективним механізмом досягнення сумісності між підрозділами ЗСУ та країн – членів НАТО, який дозволяє досягти відповідності критеріям членства в НАТО», – зазначив Гуцуляк.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко назвав НАТО ефективною системою безпеки у боротьбі з агресією РФ.

Як повідомлялося, новий глава Пентагону запевнив генсека НАТО у важливості альянсу для США.