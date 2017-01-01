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    В Україну прибула делегація НАТО

    • Сьогодні, 11:35
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    У рамках візиту відбудуться двосторонні консультації

    До України прибула делегація НАТО. Про це повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк під час брифінгу у вівторок, 24 січня.

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    «Розпочався візит до України делегації НАТО в рамках реалізації завдань участі України у процесі планування та оцінки сил», – повідомив Гуцуляк.

    За його словами, метою візиту є проведення двосторонніх обговорень і консультацій.

    «Процес планування та оцінки сил є ефективним механізмом досягнення сумісності між підрозділами ЗСУ та країн – членів НАТО, який дозволяє досягти відповідності критеріям членства в НАТО», – зазначив Гуцуляк.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко назвав НАТО ефективною системою безпеки у боротьбі з агресією РФ.

    Як повідомлялося, новий глава Пентагону запевнив генсека НАТО у важливості альянсу для США.

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