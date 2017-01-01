Вашингтон закликав покарати КНДР за запуск ракети

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США витупають за запровадження жорсткіших санкцій проти Північної Кореї

США закликали міжнародне співтовариство до введення більш жорсткіших санкцій проти Північної Кореї через останній запуск ракети. Про це повідомляє ABC News.

«Північна Корея була великою загрозою занадто довго. Південна Корея і Японія уважно стежать за цією ситуацією разом із нами. Сполучені Штати твердо дотримуються свого зобов'язання підтримувати своїх союзників перед обличчям серйозної загрози з боку Північної Кореї. Нехай ця остання провокація стане закликом для всіх країн запровадити набагато жорсткіші санкції щодо Північної Кореї», - йдеться у заяві, опублікованій пізно ввечері в суботу в Білому домі.

У заяві також зазначається, що президент США Дональд Трамп «був поінформований про останнє ракетне випробування Північною Кореєю».

За даними командування сил Північноамериканської аерокосмічної оборони (NORAD), запуск ракети з Північної Кореї не становить загрози для Північної Америки. У заяві також підкреслюється, що ракетне випробування було проведено близько до території Росії.

Нагадаємо, Північна Корея в ніч на 14 травня провела запуск ракети неподалік від свого західного узбережжя. Головний секретар кабінету міністрів Японії Есіхіде Суга заявив, що дальність польоту ракети склали 800 км, час - 30 хвилин. За його словами, вона впала воду поза межами виключної економічної зони Японії, в 400 км на схід від Корейського півострова.

Білий дім заявив, що ракета впала в безпосередній близькості до Росії. За даними джерел CNN, це сталося в 60 милях (96,5 км) від Владивостока.

Ракета, яку Північна Корея запустила напередодні, не становила небезпеки для Росії. Про це заявило Міноборони РФ.

Джерело: Укрінформ