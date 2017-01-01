Гройсман просить Турчинова розібратися з блокадою Донбасу

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Володимир Гройсман та Олександр Турчинов

Глава уряду заявив, що блокада на Донбасі - це питання національної безпеки

Блокада Донбасу - це питання національної безпеки, яке має вирішувати РНБО.

Про це розповів прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

За його словами, оскільки блокування відбувається на території, на якій проводиться антитерористична операція, то це вже виходить за межі компетенції уряду і є питанням РНБО, тому що тут є питання національної безпеки та інших силових відомств.

«Тому я звернувся в РНБО з питанням розглянути всі аспекти і вплив цього блокування на життя українських громадян і відповідним чином вжити всіх необхідних заходів для того, щоб ця проблема була знята з порядку денного», - зазначив Гройсман.

Як відомо, сьогодні ввечері уряд ввів надзвичайний стан в енергетиці.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

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