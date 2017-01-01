  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Гройсман просить Турчинова розібратися з блокадою Донбасу

    • Сьогодні, 19:26
    • Розсилка
    <em>Володимир Гройсман та Олександр Турчинов</em>
    Володимир Гройсман та Олександр Турчинов

    Глава уряду заявив, що блокада на Донбасі - це питання національної безпеки

    Блокада Донбасу - це питання національної безпеки, яке має вирішувати РНБО.

    Про це розповів прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

    Читайте також

    За його словами, оскільки блокування відбувається на території, на якій проводиться антитерористична операція, то це вже виходить за межі компетенції уряду і є питанням РНБО, тому що тут є питання національної безпеки та інших силових відомств.

    «Тому я звернувся в РНБО з питанням розглянути всі аспекти і вплив цього блокування на життя українських громадян і відповідним чином вжити всіх необхідних заходів для того, щоб ця проблема була знята з порядку денного», - зазначив Гройсман.

    Як відомо, сьогодні ввечері уряд ввів надзвичайний стан в енергетиці.

    Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

    Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

    Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

    Читайте також матеріал «Главкома» «Андрій Герус: Надзвичайний стан в енергетиці не передбачає нічого страшного і критичного»

    Читайте також
    Володимир Гройсман Донбас енергетика РНБО надзвичайний стан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ