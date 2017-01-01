У «Самопомочі» запевняють, що блокада Донбасу не вплине на тарифи на електроенергію

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Нардеп заявив, що заяви влади про підвищення тарифів через блокаду Донбасу – це шантаж і спекуляція

Народний депутат «Самопомочі», екс-командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко вважає, що блокада залізниці на Донбасі, якою з непідконтрольних територій доставлялося вугілля для українських ТЕС, не вплине на ціни на електроенергію. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Ціну електроенергії для населення було змінено ще рік тому. Газ, на який одразу можемо перейти (після відмови від постачань антрацитового вугілля з окупованих територій), – це тимчасовий захід, упродовж якого ми переходитимемо на імпортне вугілля, впродовж якого ми переобладнаємо ТЕС. Ми використовуватимемо запаси вугілля, яких вистачить до кінця березня. Газом можна опалювати десь до середини квітня, залежно від того, якою буде температура», - вважає нардеп.

Семенченко додав, що якщо Гройсман, «як обіцяв, проведе реформу на митниці і дасть ще 50 млрд гривень бюджету, якщо олігархи і Порошенко повитягають з кишень надприбутки з так званих роттердамських тарифів, то для населення жодних підвищень не буде».

«Бо заяви про підвищення – це шантаж і спекуляція. Хочу нагадати, що у нас є газ власного видобутку, який коштує набагато дешевше, ніж російський», - наголосив нардеп.

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