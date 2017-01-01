Вибух на шахті «Степова»: 21 гірник у лікарні, у більшості - глибокі опіки

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8 гірників загинули, 21 - госпіталізований унаслідок трагедії на шахті «Степова» Державного підприємства «Львіввугілля», що сталась 2 березня близько 13 години

На сьогодні госпіталізований 21 гірник, шестеро у важкому стані, більшість отримали опіки від 10 до 40%, а це переважно обпечені обличчя, руки, груди, дихальні шляхи, опіки досить глибокі, передає Радіо Свобода.

20 шахтарів у день трагедії перевезли на лікування у Львівську міську лікарню. Один гірник відмовився і лікується у Червоноградському шпиталі.

«Найбільшою загрозою є опік верхніх дихальних шляхів й це практично у всіх. Також були ознаки у кількох пацієнтів отруєння чадним газом, і це теж лікується стаціонарно. Для кращого догляду, щоб стабілізувати стан, ми скеровували пацієнтів у реанімацію. Таких було шестеро, їх одразу першими перевезли у Львів», – зазначила Ірина Микичак, керівник обласного департаменту охорони здоров’я.

При потребі постраждалих гірників літаком перевезуть у Київ або ж буде можливість полікувати за кордоном, це пообіцяв під час свого приїзду на шахту прем’єр Володимир Гройсман. Він провів засідання з техногенно-екологічної безпеки.

За припущенням голови незалежної профспілки гірників у Червонограді Віталія Оніжука, причиною трагедії став витік газу – метану.

Президент Петро Порошенко підписав Указ №52/2017 «Про оголошення в Україні дня жалоби» у зв'язку із трагічною загибеллю шахтарів внаслідок аварії, що сталася 2 березня 2017 року на відокремленому підрозділі «Шахта «Степова» державного підприємства «Львіввугілля».

Нагадаємо, 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.