Відголосок кривавих сутичок у Полтаві: люди пікетували поліцію

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poltava.to До пікетувальників вийшло керівництво обласної поліції

Пікетувальники були невдоволені поведінкою поліції під час подій біля арки в центрі міста

У Полтаві відбувся пікет під приміщенням будівлі Головного управління Національної поліції в області. Пікетувальники висловлювали невдоволення діями поліції під час подій біля арки у будинку вул. Соборності, 27.

Пікет анонсував депутат «Свободи» Юліан Матвійчук на свої сторінці у «Facebook». На акцію зібралися полтавські активісти та депутати міськради. Найбільша кількість була серед представників «Національного корпусу», деякі з яких не є мешканцями міста.

Лідери пікету вимагали закрити кримінальні провадження щодо активістів, які борються з незаконними забудовами у Полтаві. Також вимагали відповіді, чи встановила поліція особи людей, які били полтавців 5 квітня під аркою та що зробила в напрямку розслідування.

Станіслав Пєєв — представник «Національного корпусу» - повідомив, що поліція чинить тиск на активістів, зокрема й на неповнолітніх. При цьому, він назвав події 5 квітня «подарунком» для активістів, адже це об’єднало їх.

Матвійчук припустив, що поліція повела себе невідповідально через зв’язки Олега Беха з Олександром «Браслєтом» Павлюченко. Адже на підприємстві останнього працює депутат облради Ірина Степаненко — сестра забудовника арки.

Пояснити свої дії до людей вийшло керівництво поліції області на чолі з Олегом Бехом. Згодом, лідерів пікету запросили до приміщення.

«Немає кримінальних проваджень по людям, які захищали прохід через арку 5 квітня. Провадження щодо подій на зупинці «23 вересня» й біля арки у березні є, але вони по факту написаної заяви. Тобто це не наша ініціатива, а забудовник писав заяву й на її підставі, відомості автоматично вносились до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ми маємо дотримуватись процедури чинного КПК», — наголосив начальник поліції Полтавщини.

Проте є кримінальні провадження щодо «тітушок» з Кременчука.

«Людина, яка нанесла ножові поранення Олександру Кобі, затримана. На нього зібрана вся доказова база й оголошено про підозру. Вчора, Октябрський райсуд Полтави обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. В найближчий час в суд передадуть обвинувальний акт», — розповів Бех.

Начальник управління повідомив, що поліція проведе внутрішнє розслідування по діям бійців спецпідрозділу, які приймали участь в подіях того вечора. Також очільник поліції розповів, що він знає багатьох підприємців міста і багато з ким проводить час, але жоден з них не має на нього вплив, у тому числі й Олександр Павлюченко.

«Щодо Ірини Степаненко та Євгенія Бражника. Поліцейська комісія обрана не нами й ми не можемо її розпустити. Єдине, що я можу — це призупинити її дію у зв’язку з новими обставинами. Далі є процедура її переобрання, яка залежить від депутатів облради», — заявив Бех.

Начальник управління кадрового забезпечення ГУ Нацполіції Сергій Гаврик розповів, що у законі чітко прописані умови відкликання члена комісії. Поки дія комісії зупинена, юристи будуть вивчати можливості позбавлення Степаненко членства в цій комісії.

Заступник начальника ГУПН Руслан Бірюков також повідомив, що вчора були проведені обшуки в приміщенні «Скорпіон-2016», якому МВС напередодні анулювало ліценцію, та інших охоронних підприємствах, які пов’язанні з Сергієм Горбатюком. Він же повідомив, що працівники поліції здавали кров для Олександра Коби.

Нагадаємо, 5 квітня біля газетної арки по вул Соборності у Полтаві розпочалась акція протесту. Активісти хотіли відстояти арку задля повернення їй первісного вигляду.

Згодом розпочались сутички, внаслідок чого трьох людей госпіталізували. Поліція затримала вісьмох найактивніших осіб.

Двох поранених під час сутичок у центрі Полтави прооперували.

6 квітня у Верховній Раді України було зареєстровано проект постанови про призначення позачергових виборів міського голови Полтави.

Після сутичок біля газетної арки поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень.

Джерело: «Полтавщина»