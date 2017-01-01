«Він нам не Дімон»: затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни

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Затримання протестувальника

Попередній «рекорд» за кількістю затриманих був зафіксований у 2012 році на Болотній площі в Москві

У неділю, 26 березня, по всій Росії пройшли несанкціоновані акції протесту проти корупції, в ході яких були затримані сотні людей.

Як повідомляє Російська служба ВВС, найбільше людей - понад 500 осіб (за даними «ВВС-Інфо» - понад 700) - затримали в Москві. Це більше, ніж було затримано під час масових акцій протесту 2012 року на Болотній площі в Москві.

Серед затриманих демонстрантів у Москві є і неповнолітні.

Щодо більшості із затриманих будуть складені адміністративні протоколи за статтею 20.2 КоАП Росії (Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування).

Серед регіонів лідер щодо затриманих - Махачкала. У місті було затримано 156 осіб, повідомляє видання «Чорновик» із посиланням на Совєтський РВВС. Їх пообіцяли незабаром відпустити.

Також повідомляється, що було затримано кількох журналістів, причому кореспондент «Комерсанта» Сергій Расулов двічі показав поліцейським прес-карту, але його все одно затримали.

Крім Расулова був затриманий кореспондент видання «Це Кавказ» Володимир Севриновський, обох уже відпустили.

У Краснодарі затримали понад 100 учасників акції протесту, повідомляє сайт Yuga.ru. В управлінні МВС по Краснодарському краю ці дані журналістам відмовилися прокоментувати, пославшись на відсутність інформації.

Видання повідомляє також, що деяких затриманих уже відпустили.

У Санкт-Петербурзі, за різними повідомленнями, затримано від 30 до 50 осіб. Затримання проходили на площі Повстання та в інших місцях, куди попрямували, розділившись, групи протестувальників.

Фотограф Давид Френкель написав у своєму «Твіттері», що під час затримання в Петербурзі йому завдавали ударів у пах. При цьому колегам вдалося відбити його у поліцейських.

У містах Далекого Сходу затримано десятки протестувальників; акції проходили також у Сибіру і на Уралі.

Нагадаємо, у неділю в центрі Москви в другій половині дня проходив несанкціонована з столичною владою масова акція протесту проти корупції. В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді.

«Главком» також повідомляв, що кількість затриманих сьогодні у Москві зросла до 800 осіб.

За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

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