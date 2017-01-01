Віялове відключення світла можливе вже у травні – «Укренерго»

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Відключення світла

Відключення можливі, якщо до травня в Україну не почнуться постачання вугілля

Якщо до травня не буде поставок вугілля, то в Україні можуть початися віялові відключення світла. Про це заявив в.о. директора «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

«Якщо на травень не буде забезпечено початок поставок ... може мати місце той сценарій, про який говорили в лютому (обмеження енергоспоживання - ред.)», - сказав він.

За словами Ковальчука, завдяки ранньому приходу весни і заходам щодо економії вугілля, вжитим енергетиками, термін стабільної роботи енергосистеми на запасах антрациту, сформованих ще до припинення його поставок, вдалося істотно продовжити.

Як повідомлялося, уряд прийняв розпорядження «Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії».

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці. Зазначимо, що перші поставки вугілля з ПАР в Україну попередньо очікуються в травні.

Джерело: Кореспондент.net