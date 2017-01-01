Визначено суд, який розглядатиме справу про держзраду Януковича

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Екс-президент-втікач Віктор Янукович

Апеляційний суд Києва вирішив, що справу Януковича розглядатиме Оболонський райсуд

Справу про державну зраду колишнього президента-втікача Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва. Таке рішення прийняв сьогодні Апеляційний суд міста Київ.

Представники державного обвинувачення просили колегію Апеляційного суду визначити підсудність за одним з районних судів Києва, крім Печерського райсуду.

Нагадаємо, 14 березня Головна військова прокуратура України передала до суду обвинувальний акт у справі екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.

Януковича обвинувачують у скоєнні низки злочинів, а саме – в державній зраді, пособництві в умисних діях, спрямованих на зміну конституційного ладу та державного кордону України представниками влади Російської Федерації, а також пособництві в умисних діях, веденні агресивної війни проти нашої держави.

Як пояснив генпрокурор Юрій Луценко, даний суд не може розглядати цю справу, тому що судді Печерського суду брали участь у розгляді клопотань під час досудового слідства. Водночас закон забороняє слідчим суддям брати участь у розгляді справи по суті. Луценко не виключив, що справу Януковича може розглядати суд присяжних.

За даними ГПУ, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, скоєних з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) КК України.