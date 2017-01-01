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    Справа Януковича: Луценко розповів, про що встиг розповісти правоохоронцям Вороненков

    • Сьогодні, 15:09
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    Вбивство екс-депутата Держуми підтверджує: ми вдарили в саме серце кремлівських страхів, - генпрокурор

    Свідчення, які встиг дати вбитий сьогодні екс-депутат Держдуми РФ Денис Вороненков, підтверджують роль колишнього президента Віктора Януковича у злочинах, скерованих на порушення територіальної цілісності України. Про це в ході брифінгу повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

    «Як би це зараз не виглядало цинічно, навіть цей постріл доводить: слідство йде по правильному шляху, ми вдарили в саме серце кремлівських страхів», - зазначив він.

    Луценко також звернувся до замовників убивць з наступними словами: «Свідчення Вороненкова будуть залучені до судового слідства. Навіть його вбивство не зупинить його показів».

    Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.

    Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

    Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

    Крім того, стало відомо, що кілер Вороненкова знаходиться на межі смерті, а поранений охоронець вже співпрацює зі слідством.

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