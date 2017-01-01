«ВКонтакте» вже вчить своїх користувачів, як обійти блокування сайту
- Сьогодні, 21:56
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«ВКонтакте» радить кілька способів, як можна скористатись соцмережею, якщо провайдер заблокував доступ.
Російська соціальна мережа «ВКонтакте» надіслала українським користувачам листи з інструкціями, як не втратити свої контакти, важливу інформацію та обійти можливе блокування.
Відповідні повідомлення українці почали отримувати ближче до вечора вівторка, повідомляє «Главком».
«Ми любимо наших українських користувачів і хочемо, щоб Ви завжди залишалися на зв'язку зі своїми друзями та близькими», - йдеться в повідомленні «Команди «ВКонтакте».
«ВКонтакте» також радить кілька способів, як можна скористатись соцмережею, якщо провайдер заблокував доступ.
Зокрема, скористатися Opera Turbo на комп'ютері, Opera VPN телефоном або за допомогою заміни DNS-сервера, чи Tor-браузера.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.
Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.
Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.
Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.
Турчинов заявив, що рішення РНБО про санкції щодо Росії вже набуло чинності.
Голова правління інтернет-асоціації України стверджує, що для повного блокування російських сайтів потрібно близько двох років і $1 млрд.
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