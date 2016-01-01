Власники єврооблігацій «Приватбанку» можуть спробувати відсудити в України $600 млн

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Списання боргів «Приватбанку» державою вступає у протиріччя із англійським правом, зазначає експерт

Утримувачі єврооблігацій націоналізованого «Приватбанку» можуть через суд вимагати від держави, яка тепер є власником банку, повернення 600 млн доларів разом з процентною ставкою.

Про це в ефірі Громадського розказав фінансовий аналітик ICU Михайло Демків.

Як пояснив аналітик, такі цінні папери, які є свого роду борговими зобов’язаннями, випущені згідно англійського законодавства і торгуються за межами України.

«Нацбанк та Мініфін вважають, що левова частка цих цінних паперів перебувала у власності колишніх акціонерів «Приватбанку». Але проблема полягає в тому, що українське законодавство в даному випадку конфліктує з українським», – сказав він.

Демків вважає, що серед утримувачів цих єврооблігацій можуть бути не тільки пов’язані з банком особи. І саме тому списання боргів «Приватбанку» державою вступає у протиріччя із англійським правом.

«Вони, безумовно, вимагатимуть повернення цих 600 млн доларів разом з процентною ставкою в України, яка стала власником банку. І власники цих єврооблігації будуть за допомогою хороших і, вочевидь, дорогих юристів доказувати, що держава має повісити ці 600 млн доларів на шию платників податків», – підсумував він.

Нагадаємо, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

З 21 грудня Приватбанк здійснює всі операції з рахунками юридичних осіб та суб'єктами господарювання, а також обслуговував фізичних осіб у звичайному режимі, без обмежень.

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