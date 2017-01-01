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    Всесвітній конгрес кримських татар виступив на захист Курбедінова, Полозова та Салієва

    • Сьогодні, 06:15
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    Кримські татари
    Кримські татари

    Відповідна заява вчора була прийнята на засіданні ВККТ у Києві

    У Всесвітньому конгресі кримських татар вважають арешт Курбедінова та Полозова очевидним нападом РФ на право захисту. Окрім цього, Росію звинувачують у порушенні Європейської конвенції з прав людини. Відповідну заяву, прийняту у рамках сьомого засідання виконавчого комітету ВККТ,оприлюднило кримське видання Qha.

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    «Затримання і арешти адвокатів Еміля Курбедінова та Миколи Полозова, які захищають наш народ в маріонеткових судах у справах, відкритих проти кримських татар, що чинять опір окупаційному режиму, — це очевидний напад на право захисту, яке вважається святим в будь-якій правовій системі», - йдеться у заяві.

    Активісти також звинувачують Росію у порушенні Європейської конвенції з прав людини, яка регулює право на справедливий судовий розгляд, і статті 6-11 Загальної декларації прав людини.

    «Всесвітній конгрес кримських татар знову рішуче засуджує арешт Сейрана Салієва і незаконні дії окупаційного режиму проти адвокатів Еміля Курбедінова та Миколи Полозова, що демонструють мужність і героїзм у захисті нашого народу», наголошується в заяві.

    Як відомо, Еміль Курбедінов наразі знаходиться в сімферопольському ізоляторі тимчасового тримання, а 25 січня співробітники ФСБ Росії затримали в Сімферополі Полозова. Адвокат кваліфікує своє затримання в Криму як викрадення.  Сейран Салієв – громадський активіст, який раніше через гучномовець у мечеті оголосив про обшуки помешкань татар та утиски.

     

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