Всесвітній конгрес кримських татар виступив на захист Курбедінова, Полозова та Салієва

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Кримські татари

Відповідна заява вчора була прийнята на засіданні ВККТ у Києві

У Всесвітньому конгресі кримських татар вважають арешт Курбедінова та Полозова очевидним нападом РФ на право захисту. Окрім цього, Росію звинувачують у порушенні Європейської конвенції з прав людини. Відповідну заяву, прийняту у рамках сьомого засідання виконавчого комітету ВККТ,оприлюднило кримське видання Qha.

«Затримання і арешти адвокатів Еміля Курбедінова та Миколи Полозова, які захищають наш народ в маріонеткових судах у справах, відкритих проти кримських татар, що чинять опір окупаційному режиму, — це очевидний напад на право захисту, яке вважається святим в будь-якій правовій системі», - йдеться у заяві.

Активісти також звинувачують Росію у порушенні Європейської конвенції з прав людини, яка регулює право на справедливий судовий розгляд, і статті 6-11 Загальної декларації прав людини.

«Всесвітній конгрес кримських татар знову рішуче засуджує арешт Сейрана Салієва і незаконні дії окупаційного режиму проти адвокатів Еміля Курбедінова та Миколи Полозова, що демонструють мужність і героїзм у захисті нашого народу», наголошується в заяві.

Як відомо, Еміль Курбедінов наразі знаходиться в сімферопольському ізоляторі тимчасового тримання, а 25 січня співробітники ФСБ Росії затримали в Сімферополі Полозова. Адвокат кваліфікує своє затримання в Криму як викрадення. Сейран Салієв – громадський активіст, який раніше через гучномовець у мечеті оголосив про обшуки помешкань татар та утиски.