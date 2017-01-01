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    Адвокат Курбедінова шукає свідків перешкоджання його діяльності

    • Сьогодні, 00:28
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    Фото: Крим.Реалії

    Джеміль Темішев шукає свідків обстеження силовиками квартири затриманого кримчанина

    Один із адвокатів «справи Еміля Курбедінова» просить допомоги у свідків обстеження силовиками квартири кримського татарина та перешкоджання йому у спробі зайти у приміщення підзахисного. Відповідне прохання Джеміль Темішев написав на своїй сторінці у Facebook.

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    «Прошу всіх, хто був на квартирному майданчику під час обшуку в квартирі Еміля Курбедінова і бачив, як мене не пропускали в квартиру силовики, написати мені свої дані (П.І.Б., номер телефону та адресу реєстрації)», - звертається до небайдужих Темішев.

    Як повідомляв «Главком», Еміль Курбедінов був затриманий в Бахчисараї 26 січня, коли їхав на обшук до активіста Сейрана Салієва для надання юридичної допомоги. Цього ж дня підконтрольний Росії Залізничний суд Сімферополя визнав Курбедінова винним в адміністративному правопорушенні за ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда та публічне демонстрування нацистської атрибутики або символіки) і заарештував його на 10 діб. Приводом для цього стало те, що в 2013 році кримський татарин розмістив «Вконтакте» перепост про мітинг «Хізб ут-Тахрір» в Сімферополі.

    Українські правозахисники висловили обурення діями ФСБ на території окупованого Криму, зокрема арештами та переслідуваннями адвокатів Миколи Полозова, Еміля Курбедінова та Едема Семедляєва. 

    Зараз Курбедінов знаходиться в сімферопольському ізоляторі тимчасового тримання.

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