В’ятрович: Дивно що поляків задовольняв Ватутін, який ділив Польщу з німцями

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Фото: zik.ua Володимир В'ятрович

В’ятрович здивований, що поляки не виказують невдоволення через Ватутіна

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович здивований відсутністю претензій в польському суспільстві щодо існування в Україні вулиць, названих на честь російських діячів, які зіграли однозначну і трагічну роль в історії існування польської держави, на тлі існування невдоволення, викликаного останніми перейменуваннями на честь українських націоналістів. Про це він написав у Facebook.

«Щодо обурення Шухевичем (командувачем УПА Романом Шухевичем, - ред.), дивно що поляків задовольняв [радянський воєначальник Микола] Ватутін, який в 1939 році ділив Польщу з німцями», - написав він у коментарях до посту Олександра Піддубного, який вказав, що в Києві досі є вулиця Багговутівська, яку «назвали на честь генерала російської імперії Багговута, який ніякого відношення до України не має, але придушував листопадове польське повстання в 1830-1831 рр. проти московського царату».

«Чомусь поляки не обурюються, що в Києві є вулиця особи, яка долучилася до знищення їхньої незалежності у 19 ст.», - зауважив він, запитавши у В’ятровича, чи буде перейменовано цю вулицю. Той зазначив, що це рішення має приймати Київрада.

Нагадаємо, 1 червня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про перейменування проспекту Генерала Ватутіна у Деснянському та Дніпровському районах. Відповідний проспект тепер носитиме ім’я командувача УПА Романа Шухевича. Рішення підтримали 69 депутатів.

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