Яценюк похвалив американських сенаторів за новий санкційний законопроект щодо РФ
- Сьогодні, 17:50
-
Розсилка
Лідер «Народного фронту» заявив, що нині Україна бореться за свободу всього вільного світу
Ініціатива сенаторів США про всеосяжні та галузеві санкції проти Кремля – новий рівень санаційної політики. Про це заявив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк
«Чимало подій у світі викликає природнє занепокоєння України стосовно єдності демократичних держав навколо цивілізованих принципів світового устрою і для протидії агресії Росії. Саме тому з особливою підтримкою ставлюся до останньої ініціативи десяти сенаторів Сполучених Штатів з Республіканської та Демократичної партій запровадити ширші, всеосяжні та (що особливо важливо) галузеві санкції проти Кремля, що виводять санкційну політику на новий рівень», – написав у Facebook Яценюк.
Про такий підхід і таку колективну політику, за його словами, йшлося і під час його візитів до Вашингтона, і під час останніх зустрічей з американськими партнерами в Києві. Арсеній Яценюк наголосив, що світ очікує від Сполучених Штатів лідерської ролі у справі підтримки міжнародного миру і безпеки.
«Очікуємо від нової адміністрації Сполучених Штатів вольових та ефективних рішень для вгамування російського агресора. Покладаємося на єдність усіх політичних сил у Сполучених Штатах навколо підтримки України», – наголосив лідер «Народного фронту».
«Україна воює не лише за себе. Україна бореться за свободу всього вільного світу», – написав Арсеній Яценюк.
Як відомо, 10 американських сенаторів запропонували законопроект про посилення санкцій стосовно Росії за кібератаки, здійснені під час президентських виборів у США. Зокрема, обмеження стосуватимуться енергетичного сектора, тих, хто бере участь у приватизації російських активів і залучений до придбання суверенного боргу Росії.
Законопроект також передбачає введення санкцій проти осіб за інвестиції у видобуток корисних копалин, трубопроводи та цивільні ядерні проекти в Росії. Законопроект має бути ухвалено обома палатами Конгресу і підписано президентом.