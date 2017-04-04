Ющенко заявив про крах банківської системи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Ющенко

У фінансовій системі України втрачено дві речі: кредо, тобто довіру до неї, а друге – це системні банки

Сьогодні до банкрутства приведено 88 банків в Україні. Про таке заявив Віктор Ющенко, президент України (2005-2010 рр.), у програмі Hard з Влащенко (в ефірі 19:30-20:30) на телеканалі ZIK на прохання ведучої проаланізувати роботу Нацбанку в часи Гонтаревої.

За словами колишнього президента, у фінансовій системі України втрачено дві речі: перше – кредо, тобто довіру до неї, а друге – це системні банки.

Також Ющенко розширив свою думку. «Якщо ви не довіряєте банку, у вас ніколи не буде успішного банківництва. Цього в нас не буде ще тривалий час. Це те, що ми загубили зараз. По-друге – давайте спитаємо, скільки крах банківської системи вніс лепту в обвал національної економіки? Чому соціалістичні Іспанія і Італія врятували свої банки? Бо за балансом банку – сотні тисяч людей і підприємств! Питання не в тому як врятувати банк, а як врятувати ту економіку, яка за тілом банку стоїть», – додав екс-президент.

Ющенко зауважив, що у 1993-1999 було створено одну з найнадійніших банківських систем Європи. «Ми зробити одну з успішних монетарних реформ за визначенням європейської і світової сторони, і тоді я був переконаний, що ми отримали надійну банківську систему», – констатував Ющенко.

Нагадаємо, що 3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.

Нацбанк прогнозує, що цього року Україна повинна отримати ще три транші від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.