ЗМІ назвали ймовірних покупців ще одного російського банку в Україні

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Переговори про продаж української дочки «Внєшекономбанк» вів з трьома потенційними покупцями.

Російський «Внєшекономбанк», який є материнською структурою українського Промінвестбанку найближчим часом збирається оголосити про угоду з продажу дочірньої структури. Про це повідомляє «Економічна правда» із посиланням на власне джерело на банківському ринку.

За словами співрозмовника, переговори про продаж української дочки «Внєшекономбанк» вів з трьома потенційними покупцями.

Перший варіант — бізнесмени Нурусулім Аркалаєв та Сергій Тронь. Аркалаєв — донецький бізнесмен, народний депутат Верховної Ради 5,6,7 скликань. У 2012 році був обраний від Партії регіонів (№ 52 в списку). Наразі обіймає посаду президента Федерації дзюдо України. Сергій Тронь — бізнес-партнер Аркалаєва, був його помічником у 6 та 7 скликаннях та обіймав посаду віце-президента Київської міської Федерації боксу.

Другий варіант — екс-голова СБУ Валерій Хорошковський.

Третій варіант — угорський банківський холдинг ОТП.

Минулого тижня російське видання «Комерсант» повідомляло, що на останньому етапі залишилось 2 потенційних покупця (Хорошковский та група Аркалаєва-Троня), оскільки за словами голови ВЕБ Сергія Горькова ОТП дуже довго приймав рішення.

Водночас, за словами співрозмовника ЕП, ОТП так і не вийшов з переговорів. «Угорцям нав'язували цю угоду дуже довго. Я точно знаю, що ще два тижні тому ОТП цього не хотів. Але за останньою інформацією ОТП ворушиться і не виключено, що саме вони і будуть покупцями», — зазначило джерело.

Промінвестбанк є одним з найбільших банків України. Станом на 1 січня 2017 року його активи становили 34 млрд грн. Банк заснований у 1992 році. Його найбільшим акціонером на 30 червня 2016 року залишався російський державний «Внєшекономбанк» (РФ, 99,7%), який придбав «Промінвестбанк» наприкінці 2008 року.

Нагадаємо, 27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.

Мажоритарним акціонером консорціуму, який придбав українську «дочку» Сбербанку, є громадянин Великобританії Саїд Гуцерієв. Він – син російського мільярдера Михайла Гуцерієва.

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