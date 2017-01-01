Рятувальники вивезли з Авдіївки 58 дітей

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У місті, де проживають близько 22 тисячі людей, організовано підвіз питної та технічної води для населення

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що з Авдіївки вивезли 77 людей, зокрема 58 дітей.

Як повідомляє прес-служба відомства, їх вивезли до міст Святогірськ, Покровськ і Маріуполь.

У ДСНС нагадують, що минулої доби із Авдіївської міської лікарні перевезли до лікарні Костянтинівка 15 тяжкохворих осіб, евакуювали 20 людей похилого віку до населеного пункту Білецьке.

За даними рятувальників, в Авдіївці працюють 11 пунктів обігріву.

У ДСНС додають, що водопостачання жителів Авдіївки на цей час здійснюється за графіком 2 рази на добу, у місті, де проживають близько 22 тисячі людей, організовано підвіз питної та технічної води для населення.

У відомстві зазначають, що теплопостачання здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі на природному газі, в квартирах температура повітря – 15 градусів тепла.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.

Внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївка залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком.

Угруповання «ДНР» зі свого боку повідомляло про обстріли низки населених пунктів на непідконтрольній Україні території. Складна гуманітарна ситуація склалася в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.

У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ 1 лютого заявили, що через відсутність електрики на Верхньокальміуській фільтраційній станції без води і опалення можуть залишитися й окуповані бойовиками Донецьк, Ясинувата і частина Макіївки.

Представники міжнародних організацій та окремих іноземних країн закликали сторони конфлікту до припинення вогню і виконання Мінських домовленостей.

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