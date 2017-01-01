З початку доби на Донбасі поранені вісім військових

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr Українські військові

За даними Штабу АТО, обстановка у районі проведення АТО залишається напруженою

Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається напруженою. З початку доби підрозділи російсько-терористичних бандформувань 18 разів відкривали вогонь по підрозділах Українського війська: внаслідок бойових дій вісім військовослужбовців ЗС України отримали поранення, повідомляє прес-центр Штабу АТО.

За його даними, на приморському напрямку близько 6.00 години ранку проросійські незаконні збройні формування з мінометів калібру 120 мм обстріляли позиції військових біля селища Чермалик. Не припинялись ворожі обстріли й в районі Широкиного, Водяного та Гнутового, де противник впродовж дня неодноразово вів вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів різних модифікацій. Окрім того, поблизу Мар'їнки бойовики здійснили обстріл укріплень сил АТО з великокаліберних кулеметів.

На донецькому напрямку проросійські бандформування понад 5 разів застосовували зброю проти українських воїнів. Втім, інтенсивність ворожого вогню та характеристики озброєння, з якого бойовики здійснювали обстріли, мали достатньо руйнівні наслідки. Так, близько 1.00 години ночі противник здійснив обстріл оборонних укріплень сил АТО в районі селища Зайцеве зі 122-мм артилерійських систем. Згодом, на тій же ділянці лінії зіткнення, бандити застосували протитанковий ракетний комплекс. Пізніше з околиць тимчасово окупованого Донецька бойовики обстрілювали українських воїнів, котрі тримають оборону поблизу селища Піски, з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Неспокійно було й у південному передмісті Авдіївки, де незаконні збройні форсування били по наших укріпленнях з мінометів калібру 120 й 82 мм, а також зі стрілецької зброї.

На луганському напрямку з початку доби проросійські озброєні банди 2 рази відкривали вогонь по наших опорних пунктах. Зокрема, поблизу Новозванівки бойовики здійснили підступний обстріл військовослужбовців ЗС України з автоматичних станкових гранатометів. Також противник зі стрілецької зброї бив поблизу н.п. Донець.

Як повідомляв «Главком», за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, але зазнали поранень двоє бійців.

Нагадаємо, впродовж 26 травня бойовики 61 раз відкривали вогонь по підрозділах ЗС України, подекуди використовуючи й важке артилерійське озброєння.