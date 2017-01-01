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    З сайту Білого дому видалили розділ про права ЛГБТ-спільноти

    • Сьогодні, 02:55
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    В даний час на місці розділу про ЛГБТ-спільноті опублікований енергетичний план Трамп

    З офіційного сайті Білого дому видалили розділ про права ЛГБТ-спільноти. Про це повідомляє видання The Daily Beast.

    Крім того, з сайту зник розділ про зміну клімату.

    За даними видання, розділи пропали відразу після інавгурації президента Дональда Трампа. Також наголошується, що ці теми були важливими в політиці колишнього президента Барака Обами.

    В даний час на місці розділу про ЛГБТ-спільноті опублікований енергетичний план Трампа.

    Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.

    Екс-президент Обама покинув овальний кабінету Білому домі.

    Раніше новообраний президент США Дональд Трамп приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дому.

    Трансляцію церемонії інавгурації Дональда Трампа можна подивитись тут

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