З сайту Білого дому видалили розділ про права ЛГБТ-спільноти
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В даний час на місці розділу про ЛГБТ-спільноті опублікований енергетичний план Трамп
З офіційного сайті Білого дому видалили розділ про права ЛГБТ-спільноти. Про це повідомляє видання The Daily Beast.
Крім того, з сайту зник розділ про зміну клімату.
За даними видання, розділи пропали відразу після інавгурації президента Дональда Трампа. Також наголошується, що ці теми були важливими в політиці колишнього президента Барака Обами.
В даний час на місці розділу про ЛГБТ-спільноті опублікований енергетичний план Трампа.
Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.
Екс-президент Обама покинув овальний кабінету Білому домі.
Раніше новообраний президент США Дональд Трамп приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дому.
Трансляцію церемонії інавгурації Дональда Трампа можна подивитись тут