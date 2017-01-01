«Скажений пес» Меттіс став міністром оборони США

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Генерал прослужив в американській армії 34 роки

Сенат США схвалив кандидатуру відставного генерала Джеймса Меттіса на посаду міністра оборони. Меттіс став першим членом кабінету нового президента США Дональда Трампа, кандидатуру якого схвалив Сенат − лише через декілька годин після вступу Трампа на посаду. Раніше президент підписав ухвалений Конгресом закон, що дозволяє Меттісу бути міністром оборони, навіть незважаючи на те, що він пішов у відставку менш ніж за належних 7 років до нинішнього моменту.

Джеймс Меттіс, відомий під прізвиськом «Скажений пес» - бойовий генерал, який брав участь, зокрема, в іракській кампанії. Він відомий і як військовий теоретик.

Генерал прослужив в американській армії 34 роки. З 2010 по 2013 він очолював Центральне командування США, займав керівні посади в армії, а також командував першої дивізією морської піхоти США в Іраку.

Як повідомляв «Главком», Конгрес США затвердив оборонний бюджет, який включає 350 млн доларів військової допомоги для України. Сенатор Бенджамін Кардін переконаний, що Сенат США (верхня палата Конгресу) скоординує зовнішню політику новообраного президента Дональда Трампа у напрямку протидії агресивній Росії. Джеймс Меттіс може стати посередником між Конгресом США та президентом з українського питання. Він також може лобіювати надання Україні більш масштабної військової підтримки, включаючи обмін у сфері військових технологій, виготовлення необхідної Україні зброї за стандартами НАТО та підготовку особового складу Збройних сил України американськими інструкторами в рамках тренувальної місії, як це відбувалося в Афганістані та Іраку.

Хто такий генерал Меттіс і чи поділяє він перезавантаження відносин з Росією від Трампа читайте тут.