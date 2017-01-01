Замовника викрадення нардепа Гончаренка залишили в СІЗО

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Суд

Адвокат Олександра Кушнарьова просив змінити запобіжний захід для підопічного, посилаючись на стан його здоров'я

Депутату Лиманського райради Одеської області від партії «Опозиційний блок» Олександру Кушнарьову, якого підозрюють в організації викрадення народного депутата Олексія Гончаренко, продовжили термін перебування в СІЗО. Таке рішення прийняли в Приморському суді Одеси.

Адвокат Кушнарьова просив змінити запобіжний захід для підопічного, посилаючись на стан його здоров'я, однак суддя Іванов прийняв рішення залишити Кушнарьова в слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, Кушнарьов підозрюється в спробі викрадення нардепа Олексія Гончаренка з метою нанесення йому серйозних каліцтв. Також підозрюваному інкримінують розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що невідомі викрали народного депутата від Блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка. За фактом викрадення Гончаренка було відкрито кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі». Пізніше з'ясувалося, що СБУ інсценувало викрадення нардепа з метою впіймати злочинців.

Слідчі оголосили трьом затриманим підозри у скоєні злочинів, обвинувачуючи в умисному заподіянні народному депутату тяжких тілесних ушкоджень, а також в умисних діях, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

Замовником викрадення Гончаренка у прокуратурі вважають голову депутатської фракції «Опозиційний блок» Лиманської райради Одеської області Олександра Кушнарьова, син якого загинув 2 травня 2014 року під час пожежі в Будинку профспілок в Одесі. Другим підозрюваним у злочині є колишній військовослужбовець.

25 лютого Приморський суд Одеси арештував Кушнарьова.

Джерело: Думская