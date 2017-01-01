Затримання Миколи Мартиненка: правозахисник вказав на порушення міжнародних стандартів права

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Євген Захаров

Євген Захаров заявив про можливість оскарження дій НАБУ у Європейському суді з прав людини

Порушення міжнародних стандартів прав людини при затриманні Миколи Мартиненка - «це дуже погана ознака того, що правоохоронні органи фактично продовжують чинити незаконні дії». Про це заявив Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ), директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

«Це призводить до того, що задовольняються дуже багато рішень Європейського суду проти України», - сказав правозахисник.

Він наголосив, що у справі Миколи Мартиненка уже «брутально порушені» стандарти прав людини - «права на свободу, особисту недоторканність, яка захищає від свавільних арештів, і про несправедливий суд».

Зокрема, зазначив він, Мартиненка затримали, не маючи ордера судді: «Це брутальне порушення Конституції і статті 5 Європейської конвенції».

Він також наголосив, що «викликає великий подив» оголошена застава в 300 мільйонів гривень: «Це абсолютно суперечить всім нормам права. Вона не має бути такою великою».

В обґрунтуванні затримання Мартиненка правозахисник також убачає порушення міжнародних стандартів: «Кажуть, що він багато разів їздив за кордон. Але він же багато разів і повертався. Немає ніяких підстав думати, що він втече. Він добровільно здав мандат, він приходив на всі допити. Тому це затримання, і тим більше бажання його залишити під вартою під час слідства, - це абсолютно суперечить міжнародним стандартам».

«Те, що це порушення міжнародних стандартів, - це абсолютно точно. Але, тим не менше, обвинувачення саме цим курсом іде. Це порушення стандартів прав людини в цій сфері, які загальновизнані в Європі», - наголосив Євген Захаров.

Він також назвав суддю Бобровника «одіозним», нагадавши про повідомлення, що проти цього судді є кримінальне провадження: «Він залежний. Це знову-таки буде підставою для Європейського суду сказати, що в даному випадку порушили не тільки 5-ту, а й 18-ту статтю (Європейської конвенції з прав людини) - це ознака політичного переслідування».

Правозахисник нагадав, що за такі ж порушення було звинувачено суддю Кірєєва: «Бобровник мав би подумати, що Кірєєв вже сидить. Як би з ним не було такого ж самого».

«На превеликий жаль, затримання без санкції суду, бажання мати людину в СІЗО, бо так простіше, і бажання будь-що обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, посилання при цьому на тяжкі злочини, тримання людини в клітці, хоча (це суперечить) багатьом рішенням Європейського суду, - це порушення стандартів справедливого суду», - підсумував Євген Захаров .

«У діяльності НАБУ дуже багато позитивного. Вони мають справи, які вже доведені до суду, були вироки у цих справах. Але не можна при цьому застосовувати засоби боротьби, які порушують права людини так брутально, як вони це роблять у цій справі», - додав правозахисник.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

Джерело: Еспресо ТВ