Жебрівський: для відновлення Донецької фільтрувальної станції треба 2-3 дні

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Павло Жебрівський

Ремонт ДФС можливий лише за умови дотримання бойовиками тиші

Для відновлення Донецької фільтрувальної станції потрібно 2-3 дні за умови режиму тиші. Про це в ефірі «5 каналу» повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Одна з мін потрапила в хлораторну (Донецької фільтрувальної станції) – там, де зберігається хлор. Це три ємності, трохи більше 900 кг в кожній, біля трьох тонн, слава Богу не пробило, але пошкодило хлоропровід. Незначні ушкодження. І хлор, який був у цьому хлоропроводі, вийшов, але він розсіявся. На сьогоднішній день екологічної загрози немає, заглушку поставили. Пошкоджені насоси, і власне потрібно 2-3 доби при режимі тиші для того, щоб відновити поставку води», – заявив Жебрівський.

Також глава Донецької адміністрації додає, що персонал ДФС евакуйований.

«На сьогоднішній день потрібно ще домовитися з людьми, щоб вони повернулися для того, щоб працювати. Зараз вода самоплином іде, для Авдіївки вистачить ще качати по 2-3 години ввечері, як правило, з 18-ї до 22-ї», - пояснив Жебрівський.

Як повідомляв «Главком», в ніч на п’ятницю вісім снарядів бойовиків розірвалось на території Донецької фільтрувальної станції. Пошкоджено склад хлору, продуктопровід, резервуари чистої води, фільтри, завдано великої шкоди виробничим будівлям. Роботу станції було зупинено.

Згодом працівникам КП «Вода Донбасу» разом с ДСНС вдалось відновити водопостачання в Авдіївці в аварійному режимі з резерву. Вода постачатиметься за графіком.