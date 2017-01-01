В ОБСЄ засудили обстріл Донецької фільтрувальної станції

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Місія ОБСЄ

В моніторинговій місії вважають, що обстріл станції демонструє повну зневагу до людського життя

Глава спостережної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан закликав припинити обстріли Донецької фільтрувальної станції.

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ на своїй сторінці у Facebook.

«Обстріл фільтрувальної станції, як і той факт, що сторони, порушуючи дані ними обіцянки, не відвели все озброєння, демонструє повну зневагу до людського життя та нехтування інтересами цивільного населення», - заявив посол Апакан.

Також глава СММ вважає, що «сторони повинні щонайменше негайно припинити вогонь, відвести заборонене Мінськими угодами озброєння та здійснити відведення сил і засобів із району, де розташований цей надзвичайно важливий об’єкт цивільної інфраструктури».

Як віповідомляв «Главком», в ніч на п’ятницю вісім снарядів бойовиків розірвалось на території Донецької фільтрувальної станції. Пошкоджено склад хлору, продуктопровід, резервуари чистої води, фільтри, завдано великої шкоди виробничим будівлям. Роботу станції було зупинено.

Згодом працівникам КП «Вода Донбасу» разом с ДСНС вдалось відновити водопостачання в Авдіївці в аварійному режимі з резерву. Вода постачатиметься за графіком.

Сьогодні близько 14.30 у Ясинуватій, яка контролюється бойовиками, патруль СММ намагався запустити БПЛА, щоб здійснити спостереження ймовірного обстрілу Донецької фільтрувальної станції, але в цей час озброєні чоловіки націлили на спостерігачів ОБСЄ зброю. Бойовики забрали безпілотник місії.