Жебрівський не бачить необхідності в евакуації жителів Авдіївки

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Авдіївська лікарня забезпечена світлом і ліками, і поки потреби в евакуації немає, вважає Жебрівський

Авдіївська лікарня забезпечена світлом і ліками, і поки потреби в евакуації немає, але охочих покинути місто можуть евакуювати, заявив Павло Жебрівський.

«Зараз ми не бачимо необхідності в евакуації, але, якщо батьки захочуть вивезти дітей добровільно, ми допоможемо. Почнемо добровільну евакуацію для того, щоб діти не чули цих вибухів. На сьогодні вже є звернення, у нас є куди евакуювати, є на чому. У нас є транспорт, працює штаб, працює стаціонарний зв'язок. Тих, хто хоче - ми будемо вивозити», – заявив телеканалу «Громадське» голова військово-цивільної адміністрації Донецької області Жебрівський у вівторок.

Також голова Донецької ВГА зазначив, що місцева лікарня забезпечена двома генераторами – одним робочим, а другим запасним.

Нагадаємо, через загострення ситуації в Авдіївці постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук звернувся з листом до голови постійної ради ОБСЄ Клеменса Коя. Він закликав скликати нараду Ради для обговорення даного питання.

Вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено

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"Ні на хвилину лікарня не залишалася без харчування, ми можемо надати допомогу всім нужденним. Ліків достатньо", - сказав він.