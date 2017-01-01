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    Жебрівський пообіцяв відновити всі пошкоджені обстрілами будинки в Авдіївці

    • Сьогодні, 01:45
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    В Авдіївці ведуться роботи по ремонту пошкоджених будинків
    В Авдіївці ведуться роботи по ремонту пошкоджених будинків

    В Авдіївці вже ведуться роботи по ремонту пошкоджених будинків

    В Авдіївці до кінця червня планують відновити всі будинки, які були пошкоджені в результаті обстрілу бойовиків.

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    Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook.

    «Спільна робоча група ВЦА і ДСНС працює в Авдіївці і координує роботи по відновленню пошкоджених окупантами будинків. До кінця червня у всіх пошкоджених під час війни будинках Авдіївки повинні бути перекриті дахи, засклені вікна, укріплені і відновлені стіни», - написав він.

    Жебрівський також розповів, що в місті вже почалися роботи по ремонту пошкоджених будинків.

    «В Авдіївці ремонтники вже вставили всі вікна в будинку на вул. Сапронова, де 13 травня від російських обстрілу загинули чотири людини. Залишилося ще перекрити дах цього будинку. Вчора також вставили балконі вікно і двері в квартирі по вул. Воробйова, де тепер разом з бабусею буде жити 4-річна донька загиблих. Минулого тижня два вікна в цій квартирі замінили представники Нацполіції», - розповів він.

    Раніше начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін повідомив, що бойовики з «Градів» обстріляли стару частину міста Авдіївка. За даними української сторони СЦКК, зруйнований майже цілий квартал міста.

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    ДСНС Павло Жебрівський Авдіївка
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