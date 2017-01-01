В Авдіївці стало тихіше, людям вдалося трохи поспати - Жебрівський

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Результати обстрілу Авдіївки

Зараз в Авдіївці чекають «режиму тиші»

Цієї ночі в Авдіївці зменшилася кількість обстрілів і було менше залпів. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Трохи тихіше в порівнянні з минулою ніччю Таких залпів не було, які чули люди, і нам вдалося трохи поспати. Зараз чекаємо «режиму тиші». Наші бригади готові приступити до ремонту...», - сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна».

Жебрівський також повідомив, що вчора попросили про евакуацію 160 дітей. За словами Жебрівського, їх сьогодні вранці повинні доставити в Святогірськ.

Він також зазначив, що, незважаючи на загострення ситуації, «місто продовжує працювати».

Нагадаємо, з неділі, 29 січня, Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

Евакуація жителів Авдіївки відбуватиметься лише за особистого бажання і розпочнеться 1 лютого о 8:00. Наразі 170 людей, переважно батьки з дітьми, є в списках на евакуацію.

Раніше повідомлялося, що рятувальники вже підготувались до евакуації людей з Авдіївки.

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