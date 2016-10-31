Жебрівський сподівається, що війна на Донбасі скінчиться за півтора року

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Побудова нової інфраструктури на Донбасі може коштувати близько $20 млрд

Керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський сподівається, що війна на сході України завершиться протягом року-півтора, після чого на Донеччину підуть інвестори.

Про це очільник області заявив під час скайп-включення в рамках проекту УКМЦ «Речник мирного життя».

«Ми зараз розпочали роботу над створенням чотирьох індустріальних парків: у Лимані, Костянтинівці, Маріуполі та Краматорську. Я так розумію, за рік-півтори ми їх підготуємо. Я переконаний, що за цей час війна закінчиться і бізнес прийде у ці індустріальні парки», - сказав Жебрівський, розповідаючи про наміри демонополізувати економіку донецького краю.

Поруч із цим, голова Донецької ОДА заявив, що побудова нової інфраструктури на Донбасі може коштувати близько $20 млрд: «Це кошти не на відбудову, а на побудову нової інфраструктури. Те, що ми сьогодні відбудовуємо, - це не обов'язково зруйновано війною. Щодо підконтрольних уряду територій Донеччини, то у мене таке враження, що тут десятиліттями нічого не вкладалося».